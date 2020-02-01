Дмитрий Квартальнов: «Хотелось бы, чтобы «Ак Барс» забивал побольше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча против рижского «Динамо» (2:0).

Победили — в начале была где-то равная игра, в ответственный момент выстояли 3 на 5 и забили два гола в большинстве. Хотелось бы, конечно, побольше забивать, было много моментов, во втором периоде очень много мазали по воротам в выгодных ситуациях. Но победили, сыграли на ноль — тоже хорошо.

Журавлёв и Педан не играют из-за травм, Хенкель получил повреждение. Насколько сложно в этом плане проводить ротацию в обороне?

Мы на это внимания не обращаем. Сложности всегда есть, они есть во всех командах. Есть группа ребят, которые могут сыграть за нас. Конечно, мы ждём их, и они должны вернуться в строй, хотелось бы, чтобы побыстрее. Но они травмированы — терпим и ждём их.

Фазылзянов после большого перерыва сыграл за «Ак Барс». У него было яркое начало сезона, но потом отправили его в ВХЛ. С чем это связано?

Мы просто так в Высшую лигу же не отправим. Где-то ему надо было посмотреть, дали ему понять где-то. Сейчас у нас травмы, он получил шанс — пожалуйста, всё зависит от него, — сказал Квартальнов.

Ранее главный тренер «барсов» раскрыл секрет своего доверия молодым хоккеистам в казанской команде.