Кардиологи перечислили симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.

Например, поводом для обращения к врачу может быть то, что экстрасистолия — один из видов аритмии — повторяется неоднократно в течение дня и длится дольше 30 секунд.

Также тревожными сигналами считаются аритмия во время головокружения, боль и жжение в области груди и одышка.

Стоит насторожиться и при внезапном учащении пульса без видимых на то причин, например, при отсутствии физической нагрузки.

Помимо этого, кардиологи отметили, что указывать на проблемы с сердцем также может боль в ногах. Болевые ощущения, которые возникают в области икр при ходьбе и спадающие после остановки, являются симптомом атеросклероза сосудов нижних конечностей. Обратить внимание стоит и на боль вокруг пальцев ног, которая появляется в положении лежа и проходит, когда человек встает, пишет издание Focus.

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