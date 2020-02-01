Новости происшествий

18:14 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

17:04, 01.02.2020
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков
Фото: скриншот

В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Двух подростков 2005 года рождения госпитализировали. Полиция проводит проверку, в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), передает РБК.

Ранее в Казани нетрезвый водитель столкнулся с ковшом трактора. В результате удара разбита передняя часть легковушки.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров