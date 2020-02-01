В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

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В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Двух подростков 2005 года рождения госпитализировали. Полиция проводит проверку, в отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), передает РБК.



Ранее в Казани нетрезвый водитель столкнулся с ковшом трактора. В результате удара разбита передняя часть легковушки.

