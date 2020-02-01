В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя
Последняя рабочая неделя февраля будет короткой — рабочими будут 4 дня — с 25 по 8 февраля.
23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. В 2020 году этот праздник приходится на понедельник, поэтому выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Следующая укороченная неделя ждет россиян уже в марте — по случаю Международного женского дня.
Ранее Минтруд Татарстана рассказало, сколько выходных ожидается в 2020 году у жителей республики.Общество
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