В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя

Последняя рабочая неделя февраля будет короткой — рабочими будут 4 дня — с 25 по 8 февраля.

23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. В 2020 году этот праздник приходится на понедельник, поэтому выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

Следующая укороченная неделя ждет россиян уже в марте — по случаю Международного женского дня.



Ранее Минтруд Татарстана рассказало, сколько выходных ожидается в 2020 году у жителей республики.