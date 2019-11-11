Минтруд Татарстана рассказал, сколько выходных ожидается в 2020 году

Минтруда РТ утвердил производственный календарь на 2017 год. Согласно ему, количество рабочих дней составит 246 дней, а выходных — 120.

Так, нерабочими праздничными днями будут считаться следующие даты: с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 30 августа, 4 и 6 ноября, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Также, по информации ДУМ РТ, предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году являются соответственно 24 мая и 31 июля.

Кроме того, выходные дни 4 и 5 января, выпадающие согласно календарю на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Напомним, набережночелнинский крановый завод анонсировал новый эротический календарь на 2020 год под названием «Ни сы. Поднимем».

