Стивен Сигал может стать кандидатом в депутаты Госдумы

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Известный голливудский актер Стивен Сигал, с 2016 года являющийся гражданином России, намерен баллотироваться в Госдуму на ближайших выборах.

Об этом заявил писатель Захар Прилепин — по его словам, Сигал намерен выдвигаться именно от его партии «За правду». Учредительный съезд этой партии проходит сегодня.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — приводит слова Прилепина «Медуза».

При этом у Сигала есть гражданства Сербии и США — если он намерен получить депутатский мандат, ему придется отказаться от этих гражданств.