Центр Paramartha в Казани продали

Центр физического совершенства и ресторан «Paramartha» в центре Казани нашел покупателя. На днях в центре состоялась вечеринка по случаю закрытия центра, организованная его прежней владелицей Гульнарой Хамзиной.

О том, что центр выставили на продажу, «Реальное время» писало еще в октябре прошлого года. Заявленная цена здания на Маяковской составляла 150 млн рублей. О факте продаже рассказали в соцсетях участники той вечеринки — они утверждают, что центр ушел к новому покупателю примерно за эту сумму

Имя нового покупателя не называется. Сама Хамзина пока не ответила на запрос «Реального времени». Ранее она сообщала, что продает здание, потому что хочет выйти из довольно непростого бизнеса.