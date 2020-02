В Лондоне отметили Brexit возгласами «Свобода!» и фейерверком — фото

В полночь на 1 февраля (3.00 мск) Британия официально вышла из состава Евросоюза — произошел так называемый Brexit. В Лондоне на площади перед зданием британского парламента собрались сторонники Brexit’а и отпраздновали это событие песнями и фейерверком.

Как пишет «РИА Новости», за полчаса до Brexit музыканты на площади исполнили песни We Are The Champions, We Will Rock You группы Queen и Final Countdown группы Europe. Издание отметило, что собравшиеся сторонники Brexit — преимущественно люди среднего и старшего поколения — подпевали и кричали «Свобода, свобода!»

По оценкам британских СМИ, на площади собрались не менее нескольких сотен тысяч людей. В «Твиттере» появились фотографии этого праздника.

From London to Boston and Warrington, Britons mark Brexit in style https://t.co/rbSHkSsTB4 pic.twitter.com/kT5x6mihDm — ZULEYDI P (@zuleydi_perez) February 1, 2020

Pics: Jubilant Brexiteers and Mournful Remainers Descend on London to Mark Brexit Day https://t.co/GJnexBCvEs — ConservativeLibrarian (@conlibrarian) February 1, 2020