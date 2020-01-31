Рустам Минниханов посетил детскую архитектурно-дизайнерскую школу «ДАШКА» — видео
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детскую архитектурно-дизайнерскую школу «ДАШКА», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В школе обучается 1 400 графистов, дизайнеров, проектировщиков. В школе стоит самое современное оборудование: студия мультипликации, визуального искусства и 3D-моделирования.
Также малыши вместе с главой республики посмотрели мультфильм собственного производства. Помимо этого, Рустам Минниханов поинтересовался у ребят, каким бы они хотели видеть свой двор.
«ДАШКА» — школа, открытая при КГАСУ, поэтому с выбором ВУЗА у учеников этой школы не возникнет проблем.
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