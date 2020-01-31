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Театр оперы и балета им. М. Джалиля выступит на сцене Большого театра в Москве

19:59, 31.01.2020

В рамках празднования 100-летия образования ТАССР театр оперы и балета им. М. Джалиля выступит на сцене Большого театра. Об этом на открытии шаляпинского фестиваля заявил директор казанского оперного Рауфаль Мухаметзянов.

Москвичам и гостям столицы покажут четыре национальных постановки — оперы «Джалиль», «Сююмбике», балеты — «Шурале» и «Золотая орда». Отмечается, что последнюю постановку покажут в российской столице впервые.

Напомним, сегодня в Казани стартовал 38-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина.

ОбществоКультура Татарстан
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