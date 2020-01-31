На открытие Шаляпинского фестиваля ТАГТ им. М. Джалиля получил в подарок от президента РТ 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru Элеонора Рылова

В Казани стартовал 38-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В церемонии его открытия принял участие председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он заявил, что Шаляпинский фестиваль стал визитной карточкой республики, хранителем ее культурных и духовных традиций.

Перед началом первого спектакля Фарид Мухаметшин объявил о присвоении звания заслуженной артистки РТ солистке оперы Венере Протасовой.

Медалью «100-летие образования ТАССР» был награжден дирижер ТАГТ им. М. Джалиля Владимир Васильев. Приехавший на открытие Шаляпинского директор Большого театра Владимир Урин был награжден Благодарностью президента РТ.

Благодарность и сертификат на 10 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов получил сам театр оперы и балета им. М. Джалиля.

Открылся праздник оперного искусства при полном аншлаге оперой Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В афише фестиваля также заявлены традиционные классические произведения — «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Богема», «Пиковая дама» и другие.

