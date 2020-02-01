Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -4 градусов
В субботу, 1 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода c прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром местами слабая метель, туман. На дорогах гололедица.
Ветер южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +1°С до -4°С. В Казани возможно от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до -2°С.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым