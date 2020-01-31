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Роскомнадзор завел дело против Facebook и Twitter — им грозит штраф до 6 млн рублей

15:23, 31.01.2020
Роскомнадзор завел дело против Facebook и Twitter — им грозит штраф до 6 млн рублей
Фото: pxhere.com

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter (владеют одноименными социальными сетями). Это связано с тем, что они в срок не предоставили данные о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах в России.

«Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — сообщило ведомство.

Административный протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter, представитель компании Facebook на подписание не явился.

Напомним, в апреле 2019 года компаниям Facebook и Twitter дали еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в России. Тогда же они были оштрафованы на 3 тыс. рублей каждая.

Технологии
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