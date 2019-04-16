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Технологии

Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных россиян в России

14:59, 16.04.2019
Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных россиян в России
Фото: pixabay.com

Компаниям Facebook и Twitter дали еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в России.

«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, его цитирует «Интерфакс».

Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter (по 3 тысячи рублей).

Технологии
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