Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных россиян в России

Компаниям Facebook и Twitter дали еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в России.

«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации», — сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, его цитирует «Интерфакс».

Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter (по 3 тысячи рублей).