Минниханов о протестах против строительства МСЗ: «Терпение у нас есть!»

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент РТ Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ в очередной раз высказался про проблеме строительства МСЗ в Осиново.

«Я недавно был в Давосе. К 2050 году — нулевые выбросы. Как это сделать? Чудес не бывает. Мы говорим: этот завод (МСЗ, — прим. ред.) не будем строить, а у нас казанская свалка практически забита. А они (экоактивисты, — прим. ред.) никуда не ездят. Завод еще не строят, а они палаточный городок поставили. Давайте конструктивно. Если ты борец, ты давай не выступай против, ты расскажи нам, как нам лучше сделать. Мы же все вместе живем. Я же не враг кому-нибудь», — сказал президент.

Как отмечает президент, сортировка мусора не позволит перерабатывать его полностью. Хотя к этому нужно стремиться, поэтому в республике запускается программа по сортировке ТБО.

«Нам надо быть более конструктивными. Есть люди, которые по-другому это понимают. Нам нужно терпение, нужно объяснять людям, встречаться, разговаривать с противниками мусоросжигательного завода. Терпение у нас есть!» — резюмировал глава республики.