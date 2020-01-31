«Салават Юлаев» крупно обыграл «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ крупно обыграл «Адмирал» (6:3).

В составе уфимского клуба хет-трик на свой счет записал нападающий Дмитрий Кугрышев. Новичок «Салавата» Илья Крикунов оформил дубль, для которого эти голы стали дебютными за уфимцев. Автором еще одной шайбы стал Александр Бурмистров.

Таким образом, «Салават» одержал 26-ю победу в текущем сезоне и укрепил свои шансы на выход в плей-офф КХЛ.

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Голы:

0:1 (02:20) — Кугрышев (Сергеев);

1:1 (07:30) — Юнг (Вихарев, Бакош);

2:1 (20:17) — Бакош (Альмквист, Вихарев);

2:2 (22:39) — Крикунов (Картаев);

2:3 (22:57) — Кугрышев (Кадейкин, Жарков);

3:3 (39:32) — Бакош (Юнг, Лалонд, бол.);

3:4 (39:55) — Кугрышев (Кадейкин);

3:5 (49:20) — Крикунов (Картаев, Солодухин);

3:6 (52:28) — Бурмистров (Крикунов).