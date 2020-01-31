Минниханов дал напутствия Файзуллину и Хуснуллину

Сегодня на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ глава республики Рустам Минниханов высказался о бывших и нынешнем руководителях этого ведомства.

«Итоги года подвел новый министр, но он тоже наш. Старого министра забрали в Москву. Мы можем выразить слова благодарности нашему коллеге, который долгие годы трудился в республике и сейчас будет работать в Москве. Ему надо адаптироваться, входить в работу. Его сегодня нет, но мы не можем сегодня не вспомнить о нем, тем более с учетом того, что он еще нам в Москве пригодится, я думаю, будет полезным товарищем! Мы бы хотели передать наши слова Иреку Энваровичу, чтобы он держал марку, трудился так же усердно, но уже на благо всей нашей большой страны, и Татарстан не забывал», — отметил президент РТ.

Минниханов также попросил присутствовавшего на коллегии замминистра и ЖКХ РФ Максима Егорова передать «слова уважения, почтения» новому зампреду правительства России Марату Хуснуллину. «Он наш коллега, очень много сделал для Татарстана, нашей столицы. Мы его помним. И это тоже говорит о том, что не совсем хилые ребята уезжают из Татарстана и становятся полезными для нашей страны. Пожелаем аплодисментами Марату Шакирзяновичу успехов», — заключил глава Татарстана.

Не обделил вниманием Минниханов и нового министра ведомства Фарита Ханифова. «Нет никакого сомнения, что мы его тоже доведем до той кондиции, которая соответствует Татарстану», — пообещал президент РТ.