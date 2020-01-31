К юбилею ТАССР служба похорон Казани намерена оцифровать все погребения

Управление по организации ритуальных услуг Казани намерено оцифровать все захоронения в городе. На это потребуется 12 млн рублей.

Как рассказал начальник погребальной службы столицы РТ Марат Ишкин, этим займутся специалисты из Магнитогорска.

«Достаточно часто к нам обращаются люди, которые не знают, где похоронены их близкие. За 12 миллионов можно будет двух зайцев убить: мы найдем захоронения тех людей, которые «пропали», и в свободном доступе получим данные с фотографией и координатами плюс-минус 1,5—2 метра по нахождению вообще каждой могилы в Казани. Это, конечно, большое дело будет», — сказал Ишкин в интервью ИА «Татар-информ»

Цифровизацию захоронений обещают выполнить к юбилею ТАССР. Подобный проект реализован уже в некоторых других городах.



Ранее Ишкин рассказал, сколько денег потребуется для строительства крематория.