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«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года

11:54, 31.01.2020
«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года
Фото: thestreet.com

В России «индекс счастья» достиг минимума впервые с 2013 года. Об этом говорит глобальный опрос Ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

За 2019 год «индекса счастья» у россиян набрал 24 процентных пунктов — это худший результат с 2013 года. По сравнению с мировыми показателями, россияне чувствуют себя несчастнее в два раза, сообщает газета «Ведомости».

Ранее ученые рассказали, что самая счастливая категория людей — это незамужние и бездетные женщины.

Общество Татарстан
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