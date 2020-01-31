«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года

В России «индекс счастья» достиг минимума впервые с 2013 года. Об этом говорит глобальный опрос Ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

За 2019 год «индекса счастья» у россиян набрал 24 процентных пунктов — это худший результат с 2013 года. По сравнению с мировыми показателями, россияне чувствуют себя несчастнее в два раза, сообщает газета «Ведомости».

Ранее ученые рассказали, что самая счастливая категория людей — это незамужние и бездетные женщины.

