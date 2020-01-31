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Минздрав РТ планирует увеличить штат скорой помощи

11:25, 31.01.2020
Минздрав РТ планирует увеличить штат скорой помощи

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказал, что в Татарстане решают вопрос об увеличении количества бригад скорой медицинской помощи республики.

«Для улучшения своевременности доезда бригад скорой помощи и улучшения качества проводится много мероприятий. В 2019 году правительством выделены новые автомобили, всего республика в прошлом году получила за счет регионального бюджета 237 машин скорой помощи. Кроме того, создана единая диспетчерская служба, обсуждается вопрос об увеличении штатных единиц, количества бригад скорой медицинской помощи», – передает слова главы ведомства «Татар-информ».

Садыков пообещал, что предусмотренные льготы и компенсации для медиков будут соблюдаться.

Ранее Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи.

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