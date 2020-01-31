«Русские ярмарки» вложат в сеть ТРК в Башкирии более 1,4 млрд рублей

ООО «Русские ярмарки» (Москва) собирается открыть в Башкирии сеть стилизованных торгово-развлекательных комплексов. Общий объем инвестиций составляет более 1,4 млрд рублей.

Комплексы будут построены в крупных городах республике: в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Салавате. Торгово-развлекательные комплексы будут включать торговые ряды, заведения общественного питания, аттракционы, зоны отдыха и проведения массовых мероприятий, передает сайт главы Башкирии.

«Мы готовы поддержать проект в части подведения инженерной инфраструктуры и рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот, — отметил Радий Хабиров на заседании Инвестиционного комитета.

Хабиров поручил руководству муниципалитетов помочь выбрать земельные участки для строительства комплексов.

