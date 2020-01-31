«Русские ярмарки» вложат в сеть ТРК в Башкирии более 1,4 млрд рублей
ООО «Русские ярмарки» (Москва) собирается открыть в Башкирии сеть стилизованных торгово-развлекательных комплексов. Общий объем инвестиций составляет более 1,4 млрд рублей.
Комплексы будут построены в крупных городах республике: в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Салавате. Торгово-развлекательные комплексы будут включать торговые ряды, заведения общественного питания, аттракционы, зоны отдыха и проведения массовых мероприятий, передает сайт главы Башкирии.
«Мы готовы поддержать проект в части подведения инженерной инфраструктуры и рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот, — отметил Радий Хабиров на заседании Инвестиционного комитета.
Хабиров поручил руководству муниципалитетов помочь выбрать земельные участки для строительства комплексов.
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