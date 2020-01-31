Асгат Сафаров призвал к реорганизации СМИ Татарстана

В рамках коллегии АО «Татмедиа» руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров обратился к руководителям изданий с просьбой «научиться направлять потоки на свои целевые аудитории», а также не игнорировать такие площадки и инструменты, как подкасты, «Ютьюб» или сервисы «Яндекса».



«Медиасреда перейдет в мобильный формат. Вы не можете отставать. Требуется реорганизация, в том числе районных газет», — приводит слова чиновника корреспондент «Реального времени».



Ранее на итоговой коллегии гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил о необходимости перезагрузки акционерного общества и входящих в него СМИ. Спикер добавил, что в первую очередь работа была начата «с себя».