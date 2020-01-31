Шамиль Садыков анонсировал перезагрузку АО «Татмедиа»

На итоговой коллегии гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил о необходимости перезагрузки акционерного общества и входящих в него СМИ. Спикер добавил, что в первую очередь работа была начата «с себя», передает корреспондент «Реального времени».



«Перед Новым годом мы провели аудит, сократили 30 человек, ввели новую промышленную модель, новый годовой KPI для всех. Это коснется всех наших филиалов», — заявил глава АО «Татмедиа».



По словам Шамиля Садыкова, процесс оптимизации необходим, поскольку неправильно, когда «много начальников и мало журналистов». Еще сокращения позволили создать новый отдел, который будет заниматься тем, чтобы издания «Татмедиа» были доступны всем татарстанцам.



Далее спикер выступил с подробным докладом о трансформации акционерного общества. В частности, речь шла о более активном вовлечении в соцсети и обновлении дизайна.

Напомним, Садыкова представили коллективу АО «Татмедиа» в декабре прошлого года.