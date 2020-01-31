В Казани разыскивают очевидцев наезда на 11-летнюю девочку

Фото: Марат Мугинов

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться свидетелей наезда на 11-летнюю девочку на улице Тверской. Водитель скрылся с места происшествия.

Авария произошла произошла накануне в 16.00. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Неизвестный водитель наехал на ребенка, а затем скрылся. Девочка получила ушиб коленного сустава и левого тазобедренного сустава.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев произошедшего.

За сутки в Казани зарегистрировано 237 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими — 4 наезда на пешеходов и 4 столкновения транспортных средств. В ДТП пострадали 10 человек. из них четверо — пешеходы. Примечательно, что все четверо — дети.