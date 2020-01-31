Елена Малышева о татарстанских пьяницах: «Спокойные, милые ребята»

Фото: кадр видео Первого канала

Телеведущая Елена Малышева посетила казанский вытрезвитель, где она отметила, что «пьяные в Татарстане — спокойные, милые ребята». Свои впечатления она транслировала в «сторис» «Инстаграм».

Малышева рассказала, что вытрезвитель в Казани — уникальное место, так как по всей стране подобные учреждения закрыли. Она отметила, что после закрытия вытрезвителей пьяных граждан просто некуда было девать: они не больные, чтобы им требовалась медицинская помощь, и не преступники, чтобы их забирали в полицию. Телеведущая отметила, что уважительно необходимо относиться даже к тем, кто пьян.

В ходе беседы с сотрудниками учреждения, она заметила, что один из санитаров крепкого телосложения и, в случае чего, «сможет защитить женщину». Но стоящая рядом медик сказала, что подобного не бывает. Тогда Малышева и сделала вывод о «милых ребятах».