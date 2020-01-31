Матч звезд АСБ в Уфе может побить рекорд посещаемости

Завтра на «Уфа-Арене» стартует баскетбольный «Матч всех звезд» с участием лучших игроков студенческой лиги АСБ.

Накануне в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная данному мероприятию. В ней приняли участие исполнительный директор АСБ Сергей Крюков, директор БК «Уфимец» Сергей Медведев, тренер сборной Востока Илья Чернов и представительница сборной Запада Анна Романова.

Организаторы отметили, что в Уфе планируется побить рекорд посещаемости баскетбольного «Матча всех звезд». По их словам, на мероприятии ожидается более 6 тысяч зрителей.

Отметим, что хедлайнером звездного уикенда станет известный исполнитель Thomas Mraz, который является уроженцем Башкортостана.

Шоу начнется завтра, 1 февраля, на «Уфа-Арене» в 16.20 по местному времени.