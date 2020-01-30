Путин отметил, что Казань изменилась капитальным образом

Столица Татарстана за последнее время заметно изменилась, благодаря усилиям федеральных, региональных и местных властей, отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Казань действительно изменилась в последние годы капитальным образом, это правда. Благодаря общим усилиям республики, жителей Казани, вашим усилиям и федеральной поддержке», — прокомментировал Путин выступление мэра города Ильсура Метшина.

В частности, градоначальник рассказал о том, что в городе порядка 70% жилья, которому требовался капитального ремонта, отремонтировано. В целом он поблагодарил федеральные власти за реализацию инфраструктурных проектов, «которые изменили Казань», пишет ТАСС.