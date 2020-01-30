В новом КоАп появится категория грубых административных нарушений

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях выделена категория грубых административных правонарушений.

Согласно пояснительной записке, к данной категории предлагается отнести административные правонарушения экстремистской и коррупционной направленности, а также в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Кроме того, к грубым административным правонарушениям могут относиться административные правонарушения в сфере оборота оружия и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, изготовлению материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и обороту таких материалов.

Еще грубыми правонарушениями предлагается считать административные правонарушения, посягающие на конкуренцию, административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, совершенные лицами в состоянии опьянения.

Отдельно отметим, что проект нового КоАп предполагает также сокращение составов правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. При этом предполагается сохранить подход, согласно которому порядок привлечения к административной ответственности арбитражными судами «регулируется арбитражным процессуальным законодательством».