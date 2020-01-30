Самая крупная пробка сегодня в Казани растянулась почти на 5 км

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В четверг самой длинной пробкой Казани стал затор на улице Азина, улице Мира, от магистрали М7 до Сибирского тракта. Он растянулся на 4,7 км.

Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Сегодня вечером максимальная загруженность казанских дорог составила 8 баллов, что на 1 балл выше обычного.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались Фермское шоссе из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

Кроме того, нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на Фермском шоссе из центра (6 баллов, что на 3 балла выше обычного).



Согласно сервису «Яндекс.пробки», также нехарактерно свободное движение было зафиксировано на маршруте улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).