В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запрещать взимать комиссию при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

Так, проект предлагает освободить граждан от оплаты комиссий и иных вознаграждений кредитных организаций, операторов национальной платежной системы и платежных агентов при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

По мнению авторов законопроекта, депутатов фракции КПРФ Юрия Афонина и Владимира Блоцкого, запрет на комиссию при оплате услуг ЖКХ положительно скажется на положении граждан.

Отметим, что сейчас банковская комиссия за эти услуги для физических лиц составляет от 0,5 до 2%. Размер комиссии зависит от способа оплаты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме вынесли на рассмотрение законопроект по запрету распределения задолженности коммунальных услуг между жильцами. Оплата чужих долгов нарушает принцип социальной справедливости.

