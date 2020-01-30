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В Татарстане изъяли 700 кг немаркированной табачной продукции

13:57, 30.01.2020
В Татарстане изъяли 700 кг немаркированной табачной продукции
Фото: скриншот

Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ установили казанского индивидуального предпринимателя, который занимался изготовлением кустарным способом и продажей немаркированной табачной продукции в магазинах, расположенных в различных районах Казани.

Из трех торговых помещений оперативники изъяли 700 кг продукции. Ее образцы были направлены в Нижний Новгород для проведения товароведческой и ботанической экспертиз, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Происшествия Татарстан
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