В Татарстане создали Совет по культуре и искусству при президенте РТ

Рустам Минниханов подписал указ об образовании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана.

Согласно положению, совет является постоянно действующим экспертно-консультативным совещательным органом, созданным для информирования президента РТ о положении дел в области культуры и искусства, обеспечения взаимодействия главы РТ с культурными организациями, выработки предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики.

Совет возглавил сам Минниханов, его заместителем стал руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, секретарем — министр культуры РТ Ирада Аюпова. Стоит отметить, что по проекту указа в совет не вошла помощник президента РТ Олеся Балтусова.