В РТ нашли еще одну свалку с отходами, документами и спецодежной

Экологи выявили крупную незаконную свалку в Лениногорском районе Татарстана. На территории шесть тысяч квадратных метров с отходами обнаружены документы и спецодежды одной из крупных торговых сетей

Свалку выявили сотрудники Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ. В основном свалка состоит из строительного мусора, картона и пластиковых коробок. Также обнаружены документы и спецодежда.

Сейчас ведомство проводит административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», передает ведомство.

Ранее сотрудники Минэкологии РТ оштрафовали на 800 тысяч организацию, устроившую свалку отходов в Советском районе Казани.



