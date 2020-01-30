Два игрока УНИКСа сыграют в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Определились предварительные составы команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В состав команды «Звезды Мира» вошли два игрока казанского УНИКСа — Эрик Макколлум и Джамар Смит. Оба баскетболиста попали на Матч звезд по итогам голосования среди журналистов.

Также в состав «Звезд Мира» попали Дрю Гордон («Зелена Гура»), Густаво Айон («Зенит»), Майк Джеймс (ЦСКА), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма и Йонас Жеребко (оба — «Химки»).

Соперником этой команды станет сборная российских игроков. В состав «Звезд России» включены Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит») и Артем Забелин («ПАРМА»).

Окончательные составы команд будут объявлены чуть позже. По два игрока будет добавлено в команды по решению самой лиги.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве.