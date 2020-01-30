Коммунальщики судятся с исполкомом Казани за оплату ЖКУ, которые не прописаны в бюджете

Казанские управляющие компании открыли новый раунд судебных тяжб с исполкомом по вопросу задолженности в муниципальном жилом фонде.



Как пояснили «Реальному времени» проблема неоплаты «коммуналки» за такие помещения возникает регулярно из-за того, что как правило, оплата должна производиться из бюджета, а в договорах, других документах организации эти расходы не прописаны.

«Таким образом, получается, что у исполкома просто нет основания, по которому он мог бы заложить в смету эти расходы и перечислить нам эту плату. Поэтому нам приходится идти в суд. По решению суда плату нам исполком перечисляет безоговорочно, но на получение решения суда уходят время и силы. Но все эти платежи можно было бы проводить не только без суда, но и без дополнительной бумажной волокиты в виде договоров, соглашений, если бы исполком издал постановление или распоряжение, которым бы установил единый порядок оплаты содержания и ремонта всех подобных помещений в городе», — объяснили в ТСЖ.



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