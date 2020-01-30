Исследование: десятая часть россиян отправится за культурным наследием в Казань

Центр развития региональной политики провел исследование, какие регионы посетили бы граждане России. В лидеры выбились Алтайский Край, Байкал, Крым и Сочи.

Значительная часть респондентов предпочла пляжному отдыху организованную культурную программу. За культурным наследием россияне намерены отправиться в Санкт-Петербург (58%), в Москву (23%), города Золотого кольца (13%) и Казань (10%), передает «РИА Новости».

Среди любителей живой природы по 19% проголосовавших отправились бы на Байкал и Алтай. 12% опрошенных провели бы свой отпуск на Камчатке. Еще 10% отправились бы на отдых в Сибирь.

Ранее сообщалось, что казанцы стали чаще бронировать билеты в Крым.

