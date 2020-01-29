Путин помиловал осужденную за контрабанду и хранение наркотиков израильтянку

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую российский суд приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, президент Израиля Реувен Ривлин обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар. В свою очередь Россия предлагала Израилю обменять девушку на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных.



Позже израильтянка попросила Путина о помиловании.