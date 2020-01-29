Врио главы Чувашии рассказал, чем планирует заняться в новой должности

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев, назначенный врио главы Чувашии, заявил, что планирует оценить действующие в регионе программы на предмет реализации послания президента РФ Федеральному собранию, перенастроить их соответствующим образом и двигаться.

«Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться», — передает «РИА Новости» слова Николаева.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева и назначил врио главы региона Олега Николаева. Отметим, Игнатьев был снят с должности в связи с утратой доверия.

