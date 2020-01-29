Форвард «КАМАЗа» Караев останется в ЦСКА на второй сбор

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев вошел в список футболистов московского ЦСКА, которые поедут вместе с командой на второй сбор в Испанию.

Как сообщает официальный сайт армейского клуба, футболист продолжит находиться в расположении москвичей в статусе игрока на просмотре.

Второй сбор ЦСКА пройдет с 29 января по 9 февраля в испанском Кампоаморе.

Напомним, после первого сбора главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что Караеву необходимо сбросить лишний вес.