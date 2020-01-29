Ак Барс Банк внедрил робота для обзвона кредитных заявок

Ак Барс Банк роботизировал обработку заявок на потребительский кредит. Платформа Aimee ускоряет процесс рассмотрения заявок от клиентов. Уже через час после заполнения формы на сайте робот дает решение о том, может ли клиент оформить кредит в банке или нет.

Если клиент заполнил заявку полностью, то он сразу получит SMS с предложением оформить кредит в офисе либо с объяснением отказа. Если же заполнены не все поля, то заявка попадает к роботу. Aimee анализирует, соответствует ли заемщик базовым требованиям. Когда из анкеты это непонятно, робот звонит клиенту и уточняет детали. Во время разговора робот отказывает заявителям, если они не подходят под условия. С остальными общение продолжают уже операторы кол-центра.

«Мы выяснили, что значительная доля заявок на кредит не соответствуют минимальным требованиям законодательства и банка, к примеру не подходят по возрасту. Но для нас важно пообщаться с каждым потенциальным клиентом, а тем, чьи заявки мы не смогли принять, объяснить причину. Этот рутинный процесс мы решили роботизировать и тем самым ускорить процесс как для сотрудников, так и для клиентов», — объясняет Михаил Вдовин, руководитель проекта лаборатории Ак Барс Цифровые Технологии.

Зачастую клиенты принимают робота за настоящую девушку, так как Aimee говорит женским голосом от своего имени и использует простые предложения. Например, «Я не смогла найти ваш регион. Давайте попробуем еще раз».

Промежуточные данные показывают, что около 15% звонков робота приходятся на «отказы». В результате Aimee значительно экономит ресурсы и позволяет сотрудникам заниматься только профильной работой. Также робот учитывает часовые пояса и может звонить до 9 вечера по местному времени, что гораздо дешевле стоимости работы круглосуточного кол-центра.

Пока что заявки, которые робот одобрил, передаются сотрудникам контакт-центра для дальнейшей связи с клиентом и обработки. Однако в этом году банк планирует расширить возможности робота и научить его самостоятельно заполнять расширенную анкету во время звонка. В итоге уже через час банк получит от клиента полностью заполненную заявку, а заемщик сможет прийти в банк с документами и оформить кредит.

В течение года банк также планирует роботизировать обслуживание на IVR (интерактивное голосовое меню). Сейчас клиент звонит в большинство компаний и нажимает множество кнопок, прежде чем решить вопрос. В ближайшее время Aimee сможет с помощью нейросетей понять, в чем проблема клиента и переключить на конкретного оператора. А в случае с простыми задачами, такими как подсказать баланс счета или следующую дату платежа по кредиту, робот сможет самостоятельно помочь клиенту.

«В России и в мире есть тренд на роботизированные коммуникации. Они позволяют оптимизировать и удешевить процессы, благодаря чему компании могут предоставить клиентам более выгодные предложения. И хотя еще не придумали роботов с возможностью эмпатии, которые бы могли заменить человека, есть огромное количество задач, которые искусственный интеллект сможет взять на себя», — добавляет Михаил Вдовин.

ПАО «АК БАРС» Банк

Партнерский материал