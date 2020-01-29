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Ак Барс Банк внедрил робота для обзвона кредитных заявок

13:04, 29.01.2020

Ак Барс Банк роботизировал обработку заявок на потребительский кредит. Платформа Aimee ускоряет процесс рассмотрения заявок от клиентов. Уже через час после заполнения формы на сайте робот дает решение о том, может ли клиент оформить кредит в банке или нет.

Если клиент заполнил заявку полностью, то он сразу получит SMS с предложением оформить кредит в офисе либо с объяснением отказа. Если же заполнены не все поля, то заявка попадает к роботу. Aimee анализирует, соответствует ли заемщик базовым требованиям. Когда из анкеты это непонятно, робот звонит клиенту и уточняет детали. Во время разговора робот отказывает заявителям, если они не подходят под условия. С остальными общение продолжают уже операторы кол-центра.

«Мы выяснили, что значительная доля заявок на кредит не соответствуют минимальным требованиям законодательства и банка, к примеру не подходят по возрасту. Но для нас важно пообщаться с каждым потенциальным клиентом, а тем, чьи заявки мы не смогли принять, объяснить причину. Этот рутинный процесс мы решили роботизировать и тем самым ускорить процесс как для сотрудников, так и для клиентов», — объясняет Михаил Вдовин, руководитель проекта лаборатории Ак Барс Цифровые Технологии.

Зачастую клиенты принимают робота за настоящую девушку, так как Aimee говорит женским голосом от своего имени и использует простые предложения. Например, «Я не смогла найти ваш регион. Давайте попробуем еще раз».

Промежуточные данные показывают, что около 15% звонков робота приходятся на «отказы». В результате Aimee значительно экономит ресурсы и позволяет сотрудникам заниматься только профильной работой. Также робот учитывает часовые пояса и может звонить до 9 вечера по местному времени, что гораздо дешевле стоимости работы круглосуточного кол-центра.

Пока что заявки, которые робот одобрил, передаются сотрудникам контакт-центра для дальнейшей связи с клиентом и обработки. Однако в этом году банк планирует расширить возможности робота и научить его самостоятельно заполнять расширенную анкету во время звонка. В итоге уже через час банк получит от клиента полностью заполненную заявку, а заемщик сможет прийти в банк с документами и оформить кредит.

В течение года банк также планирует роботизировать обслуживание на IVR (интерактивное голосовое меню). Сейчас клиент звонит в большинство компаний и нажимает множество кнопок, прежде чем решить вопрос. В ближайшее время Aimee сможет с помощью нейросетей понять, в чем проблема клиента и переключить на конкретного оператора. А в случае с простыми задачами, такими как подсказать баланс счета или следующую дату платежа по кредиту, робот сможет самостоятельно помочь клиенту.

«В России и в мире есть тренд на роботизированные коммуникации. Они позволяют оптимизировать и удешевить процессы, благодаря чему компании могут предоставить клиентам более выгодные предложения. И хотя еще не придумали роботов с возможностью эмпатии, которые бы могли заменить человека, есть огромное количество задач, которые искусственный интеллект сможет взять на себя», — добавляет Михаил Вдовин.

ПАО «АК БАРС» Банк

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