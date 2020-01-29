В Новосибирской области появились клубы на колесах: для тусовок переоборудовали КАМАЗы

Фото: Министерство культуры Новосибирской области

В Новосибирской области Минкульт запустил передвижные автоклубы в шести отдаленных районах области. В качестве культурных центров там используются переоборудованные грузовики КАМАЗ и ГАЗон NEXT.

Передвижные автоклубы оснащены звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой-трансформером. С помощью такой техники можно устраивать культурно-массовые мероприятия в любом месте. куда проедут большегрузы. Также у грузовиков есть доступ в Интернет, благодаря которому можно проводить онлайн-трансляции, передают «Вести КАМАЗА».

В 2020 году власти планируют провести около 600 мероприятий с применением автоклубов. Еще семь муниципальных районов ждут своей очереди на получение «тусовок на колесах».

