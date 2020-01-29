Мемориальную доску Саре Садыковой установят в Казани

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В Казани установят мемориальную доску татарскому композитору, актрисе и певице Саре Садыковой. Она появится на фасаде дома 7а по улице Карима Тинчурина — в этом доме Садыкова проживала с 1963 по 1977 годы.

Постановление об установке мемориальной доски подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Как следует из этого постановления, с инициативой об установке доски выступил Минкульт Татарстана.

Сара Садкова считается первой женщиной — профессиональным композитором среди татар. Она написала около 400 песен и музыку к 18 спектаклям. Ей присвоены звания заслуженной и народной артистки ТАССР. В Казани есть улица, названная ее именем.