«Нефтехимик» дважды пробил Гарипова, но все равно уступил «Авангарду»

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду» (2:3).

Гости открыли счет уже на 4-й минуте встречи, в большинстве точным броском отметился Мерфи. Однако, на перерыв команды ушли при равном результате, Кошелев поразил ворота Барулина.

Во втором периоде инициативой владели хоккеисты «Авангарда», которым удалось превратить свое преимущество в две заброшенные шайбы. В конце матча Хайруллин сумел довести счет до минимума, но на большее нижнекамскую команду не хватило.

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Авангард» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Мерфи (Пайгин, 04:17, бол.)

1:1 — Кошелев (Мартынов, Семенов, 08:46)

2:1 — Зернов (Покка, Клинкхаммер,, 26:44)

3:1 — Андригетто (Войнов, Бек, 27:14)

3:2 — Хайруллин (Шарипзянов, Берглунд, 50:58, бол.)