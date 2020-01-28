«Нефтехимик» дважды пробил Гарипова, но все равно уступил «Авангарду»
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду» (2:3).
Гости открыли счет уже на 4-й минуте встречи, в большинстве точным броском отметился Мерфи. Однако, на перерыв команды ушли при равном результате, Кошелев поразил ворота Барулина.
Во втором периоде инициативой владели хоккеисты «Авангарда», которым удалось превратить свое преимущество в две заброшенные шайбы. В конце матча Хайруллин сумел довести счет до минимума, но на большее нижнекамскую команду не хватило.
Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Авангард» — «Нефтехимик» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы:
0:1 — Мерфи (Пайгин, 04:17, бол.)
1:1 — Кошелев (Мартынов, Семенов, 08:46)
2:1 — Зернов (Покка, Клинкхаммер,, 26:44)
3:1 — Андригетто (Войнов, Бек, 27:14)
3:2 — Хайруллин (Шарипзянов, Берглунд, 50:58, бол.)
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