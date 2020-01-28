Казанский врач заявила, что высокие дозы витамина С вредны для поджелудочной железы

Главный внештатный врач общей практики Минздрава РТ Люция Фейсханова заявила, что таблетки и порошки с витамином С в чистом виде могут навредить здоровью.

По словам специалиста, положительное действие от приема порошков с витамином С больше связаны с эффектом плацебо. Клинически же они скорее могут навредить.

«Конечно, витамин С должен быть в рационе, как и другие витамины. Но усердствовать не стоит, к тому же это очень плохо сказывается на поджелудочной железе», — передает слова медика «Татар-информ».

Специалист отметила, что лучшая профилактическая мера от гриппа — это вакцинация.

