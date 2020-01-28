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В Татарстане создали новый учебно-опытный лесхоз

10:24, 28.01.2020
В Татарстане создали новый учебно-опытный лесхоз
Фото: pxhere.com

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Учебно-опытный Лубянский лесхоз».

Согласно документу, основными целями учреждения являются осуществление воспроизводства, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной продукции.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане специалисты лесного хозяйства сократили площади погибших лесных насаждений и очагов вредных организмов на 31,8 тыс. га.

ОбществоВласть Татарстан
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