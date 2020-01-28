Четыре игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России на Шведские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена хоккеистов, приглашенных на шведский этап хоккейного Евротура.

В состав национальной команды вошли сразу четыре игрока «Ак Барса». Среди них вратарь Тимур Билялов, защитник Никита Лямкин и два молодых нападающих — Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Также в заявку попал игрок обороны «Салавата Юлаева» Артем Сергеев.

Кроме того, отметим, что в состав приглашены сразу семь игроков молодежной сборной, ставшей второй на МЧМ-2020.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).



Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»).



Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).



Матчи сборной России пройдут с 6 по 9 февраля.