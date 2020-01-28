Специалисты из Москвы приступили к разработке концепции запуска метробусов в Казани

Комитет по транспорту заключил контракт со специалистами Российского дорожного научно-исследовательского института из Москвы. Они должны разработать концепцию по запуску пилотных маршрутов метробусов в Казани.



Разработка должны быть готова к августу 2020 года. Специалисты проведут анализ возможности реализации не менее трех вариантов транспортных коридоров прохождения пилотных маршрутов метробусов. Среди предложенных вариантов будет выбран лучший. Затем будут оценивать капитальные затраты, передает портал общественного транспорта Казани.



Напомним, ранее в Казани проводилась тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ-303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса.

