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Мэр города Киров Илья Шульгин подал в отставку

06:50, 28.01.2020
Мэр города Киров Илья Шульгин подал в отставку
Фото: admkirov.ru

Мэр Кирова Илья Шульгин, ранее работавший на промышленных предприятиях в Казани, подал в отставку. Глава администрации успел проработать в своей должности чуть больше двух лет. Накануне он написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию.

Шульгин в разные годы занимал руководящие должности в казанском ООО НПФ «Гектор», ОАО «Сода», ООО «ТРАК ЦЕНТР», а также работал в инвестиционно-венчурном фонде Татарстана и был замгендиректора ЗАО «Васильевский стекольный завод, который в 2019 году объявлен банкротом, передает REGNUM.

По данным «Коммерсант», работой Шульгина остались недовольны как сами жители, так и глава региона. Сити-менеджера обвинили в срыве проведения нацпроекта по строительству дорог.

Вопрос об отставке депутаты гордумы Кирова рассмотрят на пленарном заседании 29 января.

Общество Кировская областьТатарстан
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