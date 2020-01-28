Дубль Ткачева принес победу «Локомотиву». На его счету 4 шайбы в последних 4 матчах
Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победным дублем в ворота сочинцев отметился бывший нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. Вначале он на 49-й минуте матча реализовал большинство, а прямо перед финальной сиреной поразил пустые ворота соперника.
Таким образом, Ткачев забросил четвертую шайбу за последние четыре встречи. До этого он отметился голами в матчах с «Торпедо» (1:3) и «Витязем» (5:2).
Всего в активе Ткачева 6(5+1) очков после перехода из «Ак Барса».СпортХоккей Татарстан
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