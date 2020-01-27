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В МВД отметили рост числа террористических преступлений в России

23:58, 27.01.2020
В МВД отметили рост числа террористических преступлений в России
Фото: realnoevremya.ru

В России в 2019 году было совершено 1,8 тыс. преступлении террористической направленности, что на 7,6% больше, чем в 2018 году.

«В январе — декабре 2019 года зарегистрировано 1 806 преступлений террористического характера (+7,6%)», — говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Более того, в прошлом году зарегистрировано 585 преступлений экстремистской направленности, что на 53,8% ниже уровня 2018 года.

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